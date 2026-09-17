Un pattugliamento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile in via Ruggerone da Palermo, nel quartiere Zisa, ha portato all’arresto di due giovani pregiudicati di diciannove e ventuno anni. I militari hanno notato l’atteggiamento dei due e, osservandone i movimenti a distanza, hanno scoperto un muretto a secco nei pressi di un’abitazione diroccata utilizzato come nascondiglio per lo stupefacente.

Perquisizione e sequestro dello stupefacente

Durante l’intervento, i Carabinieri hanno bloccato i sospettati e sottoposti a perquisizione personale. Complessivamente sono state recuperate quasi sessanta dosi tra hashish e marijuana, oltre a centocinquanta euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’attività di spaccio. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale.

Convalida degli arresti

I due giovani sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha successivamente convalidato gli arresti.