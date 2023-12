L'evento presso l'abbazia

Degustazione dolci e birre artigianali, bambinelli di cera e visita abbazia. A San Martino delle Scale sono numerose le iniziative programmate per al celebrazione dell’avvento. Il 23 e 30 dicembre sarà aperta al pubblico l’abbazia di San Martino delle scale. Per l’occasione, il monastero aprirà le sue porte organizzando due giorni dedicati al tema della natività all’insegna dell’arte, della storia e della gastronomia.

Sarà possibile visitare una mostra di bambinelli e statuine religiose di cera settecentesche di produzione artistica siciliana. Si tratta di una collezione esclusiva dell’abbazia, esposta per la prima volta nella sua interezza, alcune di queste ceroplastiche sono inserite all’interno di antiche teche, le cosiddette scarabattole. Tra queste la straordinaria visione di Santa Teresa, la Dormitio Virginis di Giovanni G. di Monreale e alcuni splendidi bambinelli di cera.

Si visiterà anche la sacrestia, con la sua preziosissima collezione di reliquie e reliquiari, del 1400 e 1500. Uno dei luoghi più sorprendenti di tutta l’abbazia, dove erano inventariate ben 1259 reliquie tra le quali quelle di San Martino, San Benedetto e Santa Rosalia. Reliquie inserite in preziosi reliquiari finemente lavorati in argento e legno intagliato.

Sarà mostrato il museo abbaziale con i suoi pregiati dipinti cinque e seicenteschi e, ancora, partecipare alla preghiera del Vespro con i Monaci. Un momento di forte spiritualità che si ripete da mille e cinquecento anni nella vita dei monaci benedettini.

Chi fosse interessato, infine, potrà degustare la birra da meditazione, artigianale, dei benedettini presentata dai mastri birrai dell’associazione Hora Benedicta. Birra da degustare insieme a dolci e panettone artigianali.

Ad organizzare l’evento il foresterario dell’abbazia, Don Riccardo Tumminello: “un’occasione per avvicinarci allo spirito vero del Natale, per un momento di spiritualità e storia in quella che è una delle più grandi abbazie ancora attive d’Europa. Ma per conoscere anche la tradizione dei maestri birrai che su antiche ricette monastiche producono ancora birre artigianali”. A condurre le visite guidate sarà Igor Gelarda, storico della Sicilia.

Prenotazione

Per la partecipazione è assolutamente necessaria la prenotazione con un messaggio al 347318757 o 3884499899 o mandando una email a visiteabbaziasanmartino@gmail.com