Il comandante del Bayesian James Cutfield si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande dei magistrati di Termini Imerese nell’interrogatorio di questo pomeriggio.

Il comandante del veliero, affondato a Porticello in provincia di Palermo lunedì 19 agosto causando la morte di sette persone, è indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi. Cutfield, assistito dagli avvocati Giovanni Rizzuti di Palermo e Aldo Mordiglia di Genova, ha deciso solo oggi di non rispondere alle domande del sostituto Raffaele Cammarano in attesa di visionare quali elementi ha l’accusa nei suoi confronti.

“Il comandante si è avvalso della facoltà di non rispondere per due fondamentali ragioni. Uno che è molto provato. La seconda ragione che noi siamo stati nominati ieri e per articolare una linea difensiva compiuta e completa e corretta abbiamo bisogno di acquisire una serie di dati che al momento non possediamo.

Al momento non sappiamo se ci sono altri indagati”. Lo ha detto l’avvocato Giovanni Rizzuti che difende il comandante, appena uscito dal Domina Zagarella dove si è svolto l’interrogatorio di James Cutfield, il capitano del veliero Bayesian, indagato per naufragio colposo e omicidio plurimo colposo davanti al pm Raffaele Cammarano.