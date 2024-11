Indagini della polizia

Hanno svaligiato un bar che era stato sottoposto a sequestro dalla polizia municipale nella zona di via Roma. I ladri sono entrati nel locale in via Giovanni da Procida, vicino piazza Sant’Anna, violando i sigilli apposti settimane fa dalla polizia municipale e portando via i soldi dalla cassa, diverse bottiglie di superalcolici e altra merce.

Le indagini sono condotte dalla polizia che questa mattina ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere installate vicino all’ingresso. L’attività commerciale era chiusa dalla fine di ottobre a seguito di un controllo amministrativo eseguito dagli agenti del comando di via Ugo La Malfa. Il locale non avrebbe avuto la Scia. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli esercenti vicini che questa mattina, all’apertura, hanno contattato il titolare per avvisarlo dell’accaduto. Gli agenti di polizia dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Oreto-stazione sono intervenuti per effettuare i rilievi, anche con il supporto della Scientifica, alla ricerca di impronte digitali o di altre tracce che potrebbero portare all’identificazione dei responsabili.

Nei mesi scorsi altri minimarket sono finiti nel mirino dei ladri. Tra gli ultimi un’attività di via Re Federico, quartiere Zisa, dove due uomini sono riusciti entrare all’alba portando via il registratore di cassa e alcune bottiglie. Qualche settimana prima era toccato, per la seconda volta quest’anno, a un negozio di via Principe di Granatelli, traversa di via Roma, dove sono stati rubati contanti e merce.