Indagini della polizia

Allo Sperone, sotto il coordinamento del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, il personale di Polizia ha ispezionato alcuni siti, preventivamente individuati come luoghi di aggregazione di pregiudicati, in via Di Vittorio.

Nelle adiacenze di un bar di zona, i poliziotti hanno interpretato alcuni elementi ambientali, ricollegandoli alla potenziale presenza di stupefacenti artatamente occultati. Sono state fatte convergere allo Sperone anche le unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che hanno indirizzato gli agenti su un motorino apparentemente abbandonato: in realtà, si trattava di un nascondiglio perfetto, poiché nel sottosella sono state rinvenute buste di cellophane contenenti 100 dosi di hashish.

Altre 340 ne sono state fiutate da “King”, l’infallibile cane antidroga della Questura, nell’erba di una vicina aiuola, portando a 250 grammi complessivi il peso dello stupefacente sequestrato.