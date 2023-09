L'arrestato al terminal dei pullman

La polizia di Stato ha arrestato un 27enne trapanese e ha sequestrato 175 grammi, circa, di crack ed eroina. I controlli sono scattati in via Tommaso Fazello nei pressi del terminal dei pullman che collegano Palermo agli altri capoluoghi siciliani.

E’ stato fermato un giovane con una tracolla che stava correndo da via Oreto verso il mezzo in partenza per Trapani. Non appena gli agenti gli hanno chiesto di svuotare il contenuto della borsa il giovane ha tentato di fuggire.

Nella sacca sono stati recuperati 4 ovuli contenenti eroina e crack e addosso altre due dosi di eroina ed una di marijuana, nonché 80,00 euro ed un bilancino di precisione.

Arrestato giovane a Bagheria trovati in casa droga e proiettili

La polizia di Stato ha arrestato un giovane di 27 anni a Bagheria (Pa) che in casa ha nascosto 100 grammi di cocaina, 15 mila euro in contanti e proiettili. Il giovane è accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e lo ha denunciato anche per detenzione illecita di munizionamento. Il giovane, è stato condannato per simili reati dalla Corte d’Appello a 7 anni di carcere.

Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Brancaccio. Con i cani antidroga gli agenti sono entrati nell’appartamento di via Carlo Alberto Dalla Chiesa in cui il giovane vive insieme alla moglie e ai figli piccoli. I poliziotti hanno trovato 120 grammi di cocaina un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi da vendere. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato inoltre diversi proiettili detenuti illegalmente, ma di pistole o di altre armi da sparo nessuna traccia. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto i domiciliari.

L’allarme crack e il sequestro nei giorni scorsi a Bagheria

Non è il primo sequestro di crack, la nuova droga sintetica che sta invadendo Palermo e non solo. Nei giorni scorsi una operazione anche a Bagheria. Avevano nascosto le dosi di crack in due sacchetti tra la spazzatura due fratelli bagheresi di 31 e 34 anni sono stati scoperti dai carabinieri del comando provinciale di Palermo mentre spacciavano le dosi.

I due si avvicinavano ai rifiuti prendevano una dose e la consegnavano all’acquirente. Poi si allontanavano. Ai militari della compagnia di Bagheria che passavano da via Giotto l’azione dei due è apparsa quanto mai insolita.

E così nel corso dei controlli sono saltate fuori 164 dosi di crack. Il giovane di 31 anni è stato arrestato, il fratello di 34 anni denunciato. Al momento dell’intervento non era nella zona. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per il 31 enne.

A fine agosto operazione antidroga a Misilmeri

Pusher beccati in un vicolo cieco dai carabinieri nel palermitano. Una zona fin troppo sospetta dove i due stavano stazionando nel cuore della notte. E’ quindi scattata un’operazione antidroga da parte carabinieri della sezione radiomobile di Misilmeri che hanno arrestato un agrigentino di 34 anni e un gambiano di 28 anni. I due trovati in possesso di crack, cocaina e marijuana. Entrambi stavano transitando di notte in via Pomara a bordo di un’auto. La strada è senza uscita e non di passaggio.

Il controllo e le conferme

Nel corso del controllo in uno zaino sono stati trovati 25,7 grammi di crack, già suddiviso in dosi, 4,8 grammi di cocaina e 5,5 grammi di marijuana. Gli arresti convalidati dal gip di Termini Imerese che ha disposto per i due accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel comune di residenza.

Like this: Like Loading...