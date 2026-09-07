Un solo drink è già troppo, è questo lo slogan della campagna di sensibilizzazione FASD Day 2026 a Palermo:

una serata di incontri con le future mamme per far comprendere che l’alcol durante la gravidanza e

allattamento sono da evitare sempre, perché può influenzare permanentemente lo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo del bambino.

Lo slogan nasce nell’ambito del progetto “Mamme Dieci Alcol Zero! – Prevenzione dei Disturbi dello Spettro Feto-Alcolico e della Sindrome Feto-Alcolica”, promosso dall’ASP di Palermo e inserito nel Piano Aziendale della Prevenzione.

L’iniziativa coinvolge numerosi servizi e dipartimenti dell’Azienda sanitaria, tra cui il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e il Dipartimento Salute della Famiglia, impegnati nella realizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla popolazione. Alcune azioni vengono sviluppate in

collaborazione con enti del Terzo Settore accreditati, selezionati attraverso apposito avviso pubblico.

In occasione della Giornata Internazionale di sensibilizzazione sullo Spettro dei Disturbi Feto-Alcolici (FASD Day 9 settembre), l’ASP di Palermo e l’Associazione individuata “LIFE and LIFE ETS”, promuovono un presidio di prossimità con specialisti, quiz, photo corner e la degustazione di mocktail analcolici.

Nel tardo pomeriggio di martedì 8 settembre, dalle ore 18:00 alle 20:00, sarà realizzata un’iniziativa di

prevenzione e di prossimità presso il locale “Sartoria – Miscelazione democratica”, situato in Discesa dei

Giudici n. 1, nel cuore del centro storico cittadino. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione tra l’ ASP Palermo, l’Associazione LIFE and LIFE ETS e gli specialisti dell’ Associazione AIDEFAD, nell’ambito della campagna “Un solo drink è già troppo”.

“Come affermato dalle evidenze scientifiche, non esiste alcuna quantità di alcol – spiega Valentina Cicirello, Vice Presidente di LIFE and LIFE ETS – che possa considerarsi sicura durante la gravidanza o l’allattamento:

l’unico livello privo di rischi per la salute del nascituro è zero alcol”.

Informazione scientifica, coinvolgimento ed esperienza diretta.

L’iniziativa nasce come presidio di prossimità e di prevenzione per integrare informazione specialistica, dialogo informale e diffusione dei contenuti di salute in un contesto sociale accogliente.

Per coinvolgere le future mamme, il programma prevede:

* Banchetto Informativo & Consulenza con Esperti: un punto di accoglienza curato da LIFE and LIFE ETS dove la popolazione potrà interfacciarsi direttamente con un professionista sanitario e con gli esperti AIDEFAD, ricevendo informazioni cliniche e indicazioni per l’orientamento ai servizi socio- sanitari territoriali.

* Degustazione di Mocktail Analcolici: la promozione di stili di vita sani attraverso la distribuzione di ticket gratuiti per degustare mocktail analcolici creati appositamente per dimostrare le alternative

alcol-free.

* Quiz Interattivo: attività dinamiche per rafforzare le conoscenze sui rischi correlati alla FASD.

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