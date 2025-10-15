“No tagli ai fondi di coesione in generale e in particolare a quelli per mobilità e housing argomenti fondamentali in Sicilia”. Lo ha detto l’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti Alessandro Aricò a margine dell’evento “STAY in Sicily – Sustainable Territories Activating Your potentials”, tenutosi a Bruxelles, in occasione dell’apertura dell’Ufficio di Rappresentanza della Regione Siciliana.

Aricò “Tutelare fondi per la casa e per la mobilità”

“Riteniamo che questi due argomenti siano basilari per la Sicilia, Si tratta di due voci che sono ambedue trattate all’interno della strategia che sta dietro l’uso dei fondi di coesione. E’ un settore fondamentale nel quale si stanno facendo investimenti infrastrutturali che la Sicilia sta portando avanti con priorità”.

Regioni forti per una Europa forte

“Non si possono tagliare i fondi di coesione perché se vogliamo una Europa forte abbiamo bisogno di regioni forti, ciascuna con le proprie peculiarità. L’Europa è l’insieme di tanti Stati, tante regioni e Comuni. Sono migliaia e migliaia e la Regione Siciliana è protagonista anche nel corso di questa settimana dedicata proprio alle Regioni d’Europa. È all’interno di questo grande evento europeo la Regione ha voluto aprire la propria sede prestigiosa di Bruxelles per una serie di incontri”

“Si tratta di decine e decine di incontri fra imprenditori. Eccellenze siciliane che si vogliono confrontare con gli altri Paesi e regioni europee. Lo ritengo un fatto fondamentale voluto dal presidente Schifani per rilanciare l’azione di governo della Regione non soltanto all’interno dei confini regionali, ma anche all’esterno”.

L’evento di promozione della Sicilia

“A Taste to… STAY: sustainable flavors of Sicily celebrating the #RightToStay”, è il percorso tra i sapori genuini dell’isola, con un’attenzione particolare alla sostenibilità alimentare, alla tradizione culinaria e all’innovazione nel rispetto della Dieta Mediterranea.

L’iniziativa è stata realizzata con il supporto dei GAL siciliani e del Corfilac e ha visto protagoniste le eccellenze siciliane nell’ambito della EU Regione week in corso a Bruxelles.

“Da qui l’idea di potenziare l’attività. La sede di Bruxelles la riteniamo una strada conducente per lo sviluppo della Sicilia che si proietta fuori dai confini regionali”.