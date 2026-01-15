Nuovo rinvio nel ricorso della Regione Siciliana contro la nomina di Annalisa Tardino a commissario straordinario dell’Autorità portuale di Palermo. La richiesta è stata avanzata dal pool di avvocati che assiste nel ricorso della Regione Siciliana Enrico Pistone Nascone, Francesco Schillaci, Nicola Dumas e Marina Miceli.

Non è stata fissata nessuna nuova udienza, segno che la questione sta per essere ricomposta.

Già lo scorso settembre la Regione Siciliana aveva ritirato la richiesta di provvedimento cautelare sulla nomina a commissario del porto di Palermo allora palazzo d’Orleans aveva fatto sapere che “si era scelto di non insistere sulla sospensione cautelare dell’atto del ministero delle Infrastrutture, ritenendo più utile un giudizio completo e approfondito piuttosto che un intervento limitato e sommario”.

La nuova decisione al Tar di rinviare il merito è segno che si sta raggiungendo un’intesa tra Matteo Salvini e Renato Schifani.