Alla fine arrivò la conferma della nomina voluta dal Presidente della Regione Renato Schifani ed accolta dai soci. Nella serata di ieri il nuovo componente del CdA di Gesap, entrato la settimana scorsa al posto di Vito Riggi dimessosi da due mesi, ha assunto, per delibera del CdA, l’incarico di amministratore delegato.

Accolto dai sindacati

“I migliori auguri di buon lavoro a Gianfranco Battisti, appena nominato Ad di Gesap. E’ una buona notizia il fatto che si consente all’intero Cda di riprendere la piena operatività dell’azienda, in una stagione caratterizzata da elevata complessità e che deve affrontare sfide importanti ed ambiziose per la prosecuzione della crescita dello scalo palermitano in termini economici, di investimenti infrastrutturali, di incremento del traffico passeggeri e della valorizzazione del personale” dicono sono Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani e Cetti Arduino segretaria regionale Fit con delega Trasporto Aereo . Sul tema del personale, il sindacato cislino chiede un cambio di passo: “vorremmo evitare di riattivare la fase di sciopero che, ‘per garbo istituzionale’ , abbiamo sospeso unitamente alle altre organizzazioni sindacali. Ma con fermezza chiediamo al nuovo AD ed all’intero Cda di dare concretezza agli impegni assunti sulla valorizzazione del personale di Gesap. I numeri in crescita in questi ultimi anni, di passeggeri e dí bilancio, non hanno trovato alcun riscontro diretto sulla forza lavoro”.

Uno sguardo ai lavoratori Gesap

Dalla Cisl e Fit continuano “E non vi è alcun dubbio che senza l’apporto proficuo e produttivo dei lavoratori di Gesap, la crescita registrata in questi anni dal gestore aeroportuale non si sarebbe potuta concretizzare. Serve un incontro urgente ma soprattutto necessita la credibilità che risiede nella capacità di assumere impegni e renderli esigibili. Noi l’impegno di sospendere lo sciopero lo abbiamo mantenuto, adesso i lavoratori si aspettano i giusti riconoscimenti”. Per la Cisl l’aeroporto è strategico per lo sviluppo di tutta l’area metropolitana di Palermo . “Perché dalle infrastrutture come quella aerea può proseguire l’azione di rafforzamento di quella visione sistemica di integrazione dei trasporti dell’intera area metropolitana che, unitamente a quanto realizzato in sede portuale e alle opere ferroviarie in fase di realizzazione, sia in grado di rendere strutturale lo sviluppo economico e l’occupazione”.

La partita per il direttore generale

Resta aperta, invece, la partita per la nomina del direttore generale con tre nomi in campo ma nessuno dei quali ancora più avanti degli altri