Le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri

“Non avrò pace fino a quando non ti stringerò la mano”. Antonio Cannata scrive una lettera a Giovanni Caruso, titolare del pub Dorian, picchiato domenica notte con la sola colpa di per avere aiutato la fidanzata di Cannata in lacrime.

“Chiedo scusa a Giovanni Caruso e a tutta la città per il gesto che ho compiuto”. La lettera è affidata da Cannata al suo legale Giuseppe Di Stefano. Una lettera con un assegno di 2500 euro, cifra che potrà essere anche aumentata, a titolo di risarcimento per il titolare del pub Dorian del Borgo Vecchio.

“Il signor Cannata in questo periodo ha vissuto un forte stress per le condizioni del padre ricoverato in gravissime condizioni – aggiunge l’avvocato – il padre è rimasto vittima di un gravissimo incidente domestico. Il mio assistito vuole chiedere scusa e potere stringere la mano al titolare del pub”.

Solo grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza i carabinieri del nucleo investigativo sono riusciti a risalire a Cannata, titolare di un’attività che rifornisce i panifici e alla fidanzata. L’aggressore è stato denunciato.