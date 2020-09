Chiusure e multe a due locali a Bagheria che non hanno rispettato le norme anticovid e anti assembramento.

Nei pressi di un bar sono stati trovati oltre 100 giovani che si trovavano in uno slargo nei pressi dell’esercizio commerciale senza rispettare le disposizione che vietano gli assembramenti.

E’ stato accertato che sono stati serviti alcolici a due minori. Per l’assembramento è scattata la chiusura amministrativa dell’esercizio per 5 giorni, mentre l’assenza della tabella una contestazione di natura penale; l’aver servito alcolici ai minori, una sanzione amministrativa ed una denuncia penale.

In un secondo bar-ristorante è stato accertato lo svolgimento di un evento di intrattenimento musicale dal vivo senza l’autorizzazione. Per questo il titolare è stato multato con 5 mila euro. Non era presente nel locale l’etilometro e di tabella alcolemica.

E’ stata contestata l’occupazione di suolo pubblico con conseguente violazione del Codice della Strada e del Codice Penale.