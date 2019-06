Bloccato dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo

Anziché andare ai domiciliari dopo l’udienza di convalida in tribunale, Salvatore Dragotta, 45 anni, ha deciso di andare al mare a farsi un bagno.

Per questo i carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno chiesto e ottenuto dal Tribunale un aggravamento della pena. Dragotta è stato portato in carcere.

L’uomo era stato arrestato lo scorso 25 maggio con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso, poiché tra i componenti della banda del buco che aveva tentato un colpo in un supermercato di via Messina Marine a Palermo.