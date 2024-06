Una nuova notte di incendi di rifiuti nel quartiere Zen a Palermo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati a spegnere decine di incendi appiccati nei cassonetti dei rifiuti stracolmi allo Zen.

I roghi sono stati accesi in diverse strade del quartiere alla periferia nord del capoluogo: da via Fausto Coppi a via Costante Girardengo. I primi a intervenire sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno dato l’allarme.

E’ da 48 ore che la notte il quartiere periferico brucia. La raccolta dei rifiuti prosegue a singhiozzo e i residenti danno fuoco per eliminare la massa di spazzatura che con il caldo provoca cattivo odore e la proliferazione di topi e scarafaggi.