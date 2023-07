Notte magica ieri sera a Villa Filippina a Palermo. Per accendere il pubblico è bastato una voce vera e profonda, un pianoforte e un violoncello e i brani di Franco Battiato interpretati da Alice.

Un successo confermato dai numeri, l’evento ha registrato il sold out, ma anche dalle forti emozioni manifestate dagli spettatori.







La cantautrice tra le più note e amate dal pubblico si è magistralmente esibita omaggiando il grande maestro Franco Battiato, uno dei più importanti artisti della musica italiana le cui canzoni hanno toccato le nostre anime.

Tutti ricordiamo Alice per la canzone “Per Elisa”, che ieri sera è stata interpretata come penultimo brano, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1981 scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, che si impose nelle “hit parade” nazionali ed internazionali.

Dopo il sodalizio artistico con Battiato durato molti anni, il percorso musicale e professionale ha portato Alice ad esibirsi appunto nel tour “Alice canta Battiato”.

La cantante è stata accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli e dal timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin.

Fuori programma prima del concerto

Poco prima del concerto la cantante ha ricevuto il suo ritratto realizzato dal pittore Rocco Micale. Un piacevole fuori programma apprezzato dalla cantante.

Villa Filippina, prima metà del mese ricca di appuntamenti

Dopo il successo di ieri sera, domenica 30 luglio, con Alice canta Battiato che ha registrato il sold out e spettatori entusiasti, Villa Filippina si appresta ad accogliere il nuovo mese con proposte musicali, spettacoli comici e di astronomia.

Giorno 3 agosto approderà in Villa la Stand Up Comedy di Filippo Giardina. Il 5 agosto sarà la volta della musica live con Hard Lemons, mentre il cielo sarà protagonista nella serata del 12 agosto con Atlas Coelestis di Giovanni Renzi. Il giorno dopo, 13 agosto, arriverà Alosi voce del duo Il Pan del Diavolo e collaboratore di vari artisti della scena rock.

Giovedì 3 agosto stand up comedy con Filippo Giardina

Tra i più amati stand-up comedian italiani, Filippo Giardina prosegue con la leg estiva del tour di Cabaret, suo undicesimo monologo satirico: uno spettacolo comico, coraggioso, trasgressivo, scorretto, che ha come fine ultimo l’alleggerire il pubblico dal peso del nostro tempo. L’artista si esibirà alle ore 21, biglietti in vendita con il circuito ticketone.it

Sabato 5 agosto musica live con Hard Lemons

Ad esibirsi Hard Lemons (Tullio Filippone, Francesco Lo Presti, Giorgio Terranova, Dario Pagano e Francesco Recupero).

After Live SONIQPHIL Dj Set.

Evento a cura di Modwear & Modcafé e in collaborazione con Expats Living Palermo.

Ingresso gratuito start ore 21,30

Sabato 12 agosto Atlas Coelestis

Un viaggio siderale che verrà offerto da Giovanni Renzi a partire dalle ore 20,30.

Si tratta di composizioni musicali che come una sorta di esplorazione del cosmo disvelano un accattivante atlante sonoro. Giovanni Renzo, seguendo il Sidereus Nuncius, ricostruisce la mappa stellare della notte del 1610 quando Galileo osservò per la prima volta il cielo con il cannocchiale e trasforma quell’arabesco di stelle in una partitura nella quale gli astri rappresentano le note. Un viaggio siderale nello spazio ma soprattutto viaggio in ascolto delle loro profondità.

Vendita biglietti a cura di parcoticket.it

Domenica 13 agosto musica rock con Alosi

Ancora un evento firmato ModseasOn che porterà sul palco l’artista Alosi, al secolo Pietro Alessandro Alosi, uno degli artisti più interessanti della sua generazione. Penna visionaria e voce del duo Il Pan del Diavolo, coautore e collaboratore di vari artisti della scena rock e indipendente, come tre Allegri ragazzi Morti e Motta.

Ingresso free, esibizione ore 21,30