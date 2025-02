Schiamazzi, motorini che sfrecciano impennando e musica ad alto volume fino a tarda notte. Persiste il disagio che ormai da anni subiscono i residenti di Mondello, nei pressi del parcheggio di via Tolomea. I cittadini, ormai allo stremo, denunciano ancora una volta l’assenza di controlli adeguati: la zona in tarda sera si trasforma in una discoteca a cielo aperto disturbando quindi il circondario.

Come mostrato dai video, la situazione è fuori controllo: in centinaia si radunano in quello che dovrebbe essere usato come un parcheggio e tra clacson di motorini e musica di sottofondo, i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni.

Promesse di soluzioni mai mantenute

Già lo scorso anno, dopo numerose segnalazioni, era stata organizzata una riunione direttamente sul posto, alla presenza di rappresentanti del Comune, dell’Amat e della polizia municipale. In quell’occasione erano state promesse soluzioni concrete, come l’installazione di cancelli per chiudere l’area durante la notte e la presenza di un guardiano nelle ore diurne. Tuttavia, dopo un timido intervento nei mesi estivi, ogni iniziativa è stata abbandonata, lasciando il nuovo parcheggio in balia di inciviltà.

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi dell’estate, i residenti temono che la situazione possa solo peggiorare, costringendoli a subire per mesi rumori, atti di vandalismo e atteggiamenti irrispettosi. Anche le forze dell’ordine, raccontano i residenti, pur intervenendo su segnalazione, si trovano spesso impossibilitati ad adottare provvedimenti risolutivi.

“Siamo stanchi di subire tutto questo – commenta una residente – ogni sabato e domenica sarà cosi per tutta la primavera e per i mesi estivi – continua – chiedo a chi di dovere di aiutarci a liberare questo parcheggio da ragazzi incivili che rispondono sgarbatamente ad ogni nostra richiesta di quiete – concludono – si sentono i padroni della strada”.

Paura per la sicurezza pubblica

Oltre ad arrecare fastidio al quartiere, fa notare una cittadina, la situazione potrebbe compromettere anche la sicurezza pubblica: “Sono esaltati! Scendono da via Stesicoro a velocità folle, alcuni arrivano contromano – conclude – potrebbe succede di tutto”.

Situazione analoga in altri punti della città

Ad essere sopraffatte dalla mala movida sono anche altre zone della città. Il raduno notturno con macchine dotate di impianti stereo che superano la media dei decibel consentiti è ormai moda: i parcheggi e gli spazi aperti diventano luogo in cui si fa la gara a chi ha l’audio più potente. Le zone più colpite da tale disagio sono Borgo Vecchio, il parcheggio Basile situato nei pressi dell’Università di Palermo e la zona confinante con il centro commerciale Forum.