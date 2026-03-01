"Gli alberi non si toccano", lo slogan dell'assemblea

“Gli alberi di via Ernesto Basile a Palermo non si toccano”. E’ lo slogan con il quale un gruppo di palermitani, comitati e associazioni si sono riuniti nella scuola Giovanni Falcone per programmare una serie d’iniziative per preservare 240 ficus microcarpa che dovranno essere tolti per fare spazio alla linea C del tram e per protestare contro i ritardi per la riapertura dell’ex parco Cassarà.

“Sono temi importanti per la collettività ma anche se invitati nessun tecnico né assessore al ramo infrastrutture e mobilità, nonostante fosse invitato, ha presenziato nè comunicato eventuali impedimenti – dice Mario Guglielmino, attivista e organizzatore della giornata. L’assemblea civica produrrà in tal senso ulteriori richieste di incontro, confidando e sperando nella scommessa del dialogo istituzioni cittadini, e intraprendendo comunque nel frattempo tutte le azioni necessarie a fermare un sicuro scempio arboreo, riflettendo su possibili alternative”.

All’incontro hanno preso parte la consigliera comunale M5S Concetta Amella, la portavoce provinciale di Europa Verde, Alice Laudamo. All’incontro ha partecipato il dirigente dell’Ufficio Verde del comune, Francesco La Monica, che ha annunciato l’avvenuta costituzione del

Forum del verde a Palermo, che garantirà la partecipazione civica a fianco e all’interno dell’Ufficio del Verde comunale ,ai sensi del regolamento apposito. Le iscrizioni saranno sempre libere e aperte. Riguardo alle sollecitazioni ricevute, il dirigente del Comune, Francesco La Monica, in rappresentanza dell’assessore al Verde e Ambiente, Pietro Alongi, ha assicurato l’ascolto aperto delle istanze ,premettendo comunque che la soluzione delle criticità emerse riguardo alla conservazione del patrimonio arboreo che interferisce con le progettate linee del tram è competenza anche e soprattutto dell’ufficio mobilità’ e infrastrutture.