Roghi a Partinico e sulla Palermo-Sciacca

Due incendi sono divampati in provincia di Palermo e stanno vedendo impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i mezzi aerei. Le fiamme sono divampate a Partinico nella zona del bar Montreal. Stanno intervenendo diverse squadre. Altro incendio nei pressi della statale Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo provinciale 27 bis per Roccamena. Le fiamme stanno bruciando i campi. Il fumo nero invade la carreggiata.

Incendi in Sicilia, Regione tenta collaborazione con carabinieri forestali

Torna la paura degli incendi in una Sicilia che non ha ancora dimenticato la paura de righi di luglio dello scorso anno. La Protezione civile regionale continua a pubblicare gli avvisi per rischio incendi e ondate di calore con temperature nelle tre città isolane prese a campione (Palermo, Catania e Messina) sempre elevate.

Guardando alla prevenzione degli incendi il neo assessore al territorio pensa aduna collaborazione con i carabinieri forestali “Ho chiesto al comandante del nostro Corpo Forestale Giuseppe Battaglia, di avviare un’interlocuzione per verificare la possibilità di una collaborazione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) nella prevenzione e nella repressione degli incendi in Sicilia” dice l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino.

Per la nuova responsabile del settore nell’isola “Un eventuale supporto di questo Corpo speciale dell’Arma dei Carabinieri andrebbe ad affiancare il sistema di rilevamento anche satellitare già attivo in Sicilia, al quale presto si aggiungerà la “Control room”, la sala operativa unica regionale che si avvarrà del sostegno dell’azienda statale Leonardo, specializzata in tecnologie aerospaziali”.

La control room in Sicilia presto operativa

La sala operativa unica regionale sarà operativa presto. Si tratta di “Un progetto finanziato con i fondi del Pon Legalità che utilizzerà sistemi satellitari all’avanguardia in grado di superare le criticità di quelli utilizzati attualmente nell’intero territorio nazionale, grazie alla sinergia tra il Presidente della Regione Renato Schifani e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi”.