Cambio in corsa per l’ultimo anno di attività mela giunta regionale di governo. A pochi mesi dal suo insediamento lascia l’assessore Elisa Ingala. Si tratta di un avvicendamento nel medesimo assessorato, quello alla Funzione Pubblica e alle Autonomie Locali, e sempre in quota agli autonomisti di Raffaele Lombardo che contano anche su un altro assessore, quello all’energia e servizi di pubblica utilità Francesco Colianni

 L’annuncio ufficiale dalla Regione siciliana

L’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, Elisa Ingala, si è dimessa dall’incarico. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni e ha nominato al suo posto Francesca Garigliano, che giurerà davanti all’Assemblea regionale siciliana nella prima seduta utile.

Breve interim alle Autonomie locali fino all’insediamento della nuova assessore già indicata e nominata

Fino al giuramento davanti all’Ars l’interim dell’assessorato sarà assunto dallo stesso Schifani.

Francesca Garigliano, avvocato, è componente del consiglio di amministrazione della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania insieme a quello di Comiso e in passato ha fatto parte anche degli organi societari di Irfis, la società finanziaria regionale alla quale l’amministrazione ha affidato sempre più incarichi soprattutto nell’ambito della concessione di contributi e nell’esecuzione di bandi e avvisi.

Schifani ringrazia Ingala: “Garagliano proseguirà l’azione di attuazione del programma di governo”

“Ringrazio l’assessore Ingala – afferma Schifani – per il lavoro svolto in questi mesi e per il contributo dato all’attività della giunta di governo. Il nuovo assessore Francesca Garigliano proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo”.

 
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