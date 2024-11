Il colonnello dell’arma dei carabinieri Onofrio Panebianco è il nuovo capo centro operativo della direzione investigativa antimafia di Palermo, subentrando al colonnello Alessandro Mucci, trasferito a Caltanissetta con l’incarico di comandante provinciale dell’arma del capoluogo nisseno.

Chi è il colonnello Panebianco

Panebianco, 47enne, di origini pugliesi, è laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna ed esterna.

Il nuovo capo centro giunge a Palermo da Milano, dove, nel biennio settembre 2022 – settembre 2024, ha diretto il reparto anticrimine del Ros carabinieri.

Carriera militare e missioni internazionali

Arruolato a settembre 1997 e conclusa la formazione di base degli ufficiali dell’arma, tra il 2003 e il 2005 partecipa alle missioni internazionali per la pace in Iraq e Kosovo, ricoprendo, quindi, incarichi di comando nell’ambito dell’organizzazione territoriale dell’arma a Napoli e in provincia di Reggio Calabria.

Esperienza al ROS e competenze investigative

Approda al ROS nel 2011, nelle cui fila matura una significativa esperienza investigativa nel contrasto delle principali matrici mafiose e dei fenomeni del terrorismo ed eversione interni e internazionali, occupandosi di importanti indagini anche di respiro internazionale.

