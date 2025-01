Si è insediata oggi, 16 gennaio 2025, presentata in sala Fumagalli Martorana nella sede istituzionale di villa Butera, la nuova Comandante della Polizia Municipale di Bagheria, Francesca Annaro.

Alla presenza del sindaco Filippo Maria Tripoli, del Presidente del Consiglio Comunale Andrea Sciortino, della Giunta e del segretario generale Daniela Amato oltre che di numerosi dirigenti e responsabili di servizi, è stata ufficializzata la nuova figura che guiderà il Corpo di Polizia Locale.

Francesca Annaro, 35 anni, giunge a Bagheria dopo essere risultata vincitrice di un concorso pubblico indetto dal Comune di Termini Imerese, e vanta una solida esperienza nel settore. Il suo curriculum professionale, caratterizzato da una forte propensione al lavoro di squadra e da una spiccata capacità di gestione delle risorse umane, l’ha resa candidata ideale per affrontare le sfide che attendono il Corpo di Polizia Locale di Bagheria.

Nel corso della presentazione, il Sindaco Filippo Maria Tripoli ha sottolineato l’importanza di questa nuova nomina, evidenziando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rafforzare l’efficienza e la professionalità del Corpo di Polizia Locale. Tripoli ha tracciato le linee guida per il futuro del Comando e le criticità passate, sottolineando la necessità di intensificare i controlli sul territorio, di migliorare la viabilità e di garantire sicurezza e servizi dei cittadini.

“La Polizia Locale è un presidio fondamentale per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco – ed ho fiducia che la comandante Annaro, con la sua competenza e la sua determinazione, saprà sicuramente dare un contributo decisivo a questo importante servizio pubblico. Voglio che la Polizia Locale sia sempre più vicina ai cittadini, che sia percepita come un punto di riferimento per la sicurezza e l’ordine pubblico ma che sappia reprimere quando, dopo il giusto confronto e dialogo, c’è chi ancora non rispetta le regole del vivere civile.”

La Segretaria Generale Daniela Amato ha rivolto un caloroso benvenuto al nuovo Comandante, sottolineando l’importanza del ruolo che riveste e invitando tutti gli agenti a lavorare in sinergia per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ha poi ribadito l’importanza di un approccio cortese e rispettoso nei confronti dei cittadini, anche nelle situazioni più difficili.

“Ricordiamoci sempre che lo stipendio ce lo pagano i cittadini, non dimenticate che vestite una divisa – ha detto Amato – Anche se non più in servizio ma con addosso ancora la divisa non fate la spesa, non andate al bar, non andate a prelevare al bancomat, la gente vi guarda. Siate consapevoli del ruolo che rivestite, noi tutti dipendenti siamo al servizio della Nazione. Voi avete una responsabilità in più vestite una divisa e portate un’arma non dimenticatevene e siatene orgogliosi. La segretaria ha poi aggiunto: “La vostra direzione è stata l’unica, al momento, che ha visto realizzare le progressioni orizzontali. Non voglio sentire che al comando ci sono correnti, spaccature, questa è una grande città che ha bisogno di un comando della polizia compatto e al servizio della cittadinanza . Lavoreremo ancora meglio sul benessere organizzativo ma lo sforzo deve essere reciproco”.

Amato ha poi ringraziato il comandante Maurizio Parisi e, prima di lui, il tenente Salvatore Pilato, che hanno gestito il comando.

La dottoressa Annaro ha espresso la sua gratitudine per la fiducia accordatale e si è detta pronta ad affrontare le nuove sfide con entusiasmo e determinazione.

“Sono onorata di assumere questo incarico – ha dichiarato la nuova Comandante – mi impegno a lavorare con passione e dedizione per il bene della comunità di Bagheria. Ringrazio l’Amministrazione comunale per la fiducia accordatami e sono certa che, lavorando insieme, riusciremo a raggiungere risultati importanti. Conto sulla collaborazione di tutti gli agenti per raggiungere gli obiettivi prefissati.”

Nel corso della presentazione sono stati affrontati numerosi temi.

“Abbiamo rinnovato parte del parco auto e le divise – ha detto il sindaco – “messo a disposizione due operai dei Lavori Pubblici per essere di supporto al miglioramento della segnaletica stradale. Avete lavorato con solerzia, ma occorre ancora fare di più per la lotta all’abusivismo. Occorre alzare l’asticella, potenziare i controlli sulla viabilità anche se è complicato con una urbanizzazione come quella di Bagheria. Occorre collaborare con le altre forze dell’ordine per supportarle per la sicurezza del territorio. La Polizia Municipale è il volto dell’Amministrazione comunale sul territorio. Vogliamo che i nostri agenti siano sempre disponibili e attenti alle esigenze dei cittadini, instaurando un rapporto di fiducia reciproca”.

Tra gli obiettivi promuovere anche una maggiore trasparenza nell’operato del Corpo, attraverso la pubblicazione online dei dati relativi alle attività svolte e dei risultati conseguiti con apposite relazioni.

La nuova Comandante ha già espresso la volontà di avviare un percorso di ascolto e confronto con gli agenti, al fine di individuare le criticità e mettere in atto le azioni necessarie per migliorare l’efficienza del Corpo e, se sarà necessario investire nella formazione continua degli agenti, per dotarli degli strumenti necessari ad affrontare le nuove sfide e a garantire un servizio sempre più efficiente

Bagheria si appresta così a vivere una nuova fase nella gestione della sicurezza urbana, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un ambiente sempre più sicuro e vivibile.