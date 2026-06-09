Il dirigente regionale Dario Montana è il nuovo direttore reggente del Parco dell’Etna. Lo ha nominato l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, in sostituzione di Giuseppe Battaglia dimessosi lo scorso 28 maggio.

Nomina provvisoria in attesa della nuova procedura

La nomina decorre da oggi, 9 giugno, e ha carattere transitorio in attesa della definizione delle procedure di avviso pubblico e di istituzione dell’albo regionale ai sensi della nuova normativa regionale, che prevede l’avvio dell’avviso pubblico e l’istituzione dell’albo regionale dei direttori degli enti gestori delle aree naturali protette.

Il direttore è fratello del Commissario Beppe Montana

Il nuovo direttore del Parco dell’Etna è vittima di mafia in quanto fratello del commissario della Polizia di Stato Beppe Montana, assassinato da Cosa nostra nel 1985. Tra gli incarichi professionali ricoperti figura anche quello di dirigente responsabile dell’Unità operativa S.10.02 del Corpo forestale della Regione Siciliana, con competenze in materia di vigilanza sul territorio e tutela del vincolo idrogeologico.