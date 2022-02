La solidarietà alla dirigente Daniela Crimi. Indaga la polizia

Nuovo raid dei ladri all’istituto linguistico Ninni Cassarà, a Palermo. I malviventi hanno rotto un grata al primo piano dell’edificio, approfittando del buio. Si sono così addentrati all’interno del plesso, per poi scendere nell’atrio. Zona della scuola dove erano posizionate le macchinette destinate agli studenti. I soggetti hanno così rubato il contenuto. A riprendere il tutto le telecamere di videosorveglianza. Gli uomini della polizia di stato hanno acquisito le immagini, al fine di risalire ai responsabili.

Chinnici (Avanti Insieme): “Episodio che ci riempie di amarezza”

Tanti gli attestati di stima alla dirigente scolastica Daniela Crimi. A cominciare da quello sottoscritto dalla consigliera comunale del gruppo “Avanti Insieme” Valentina Chinnici. “La notizia che questa notte il liceo linguistico ‘Ninni Cassarà’ è stato vittima dell’ennesimo episodio di effrazione, vandalismo e furto, ci riempie di sdegno e di amarezza. In un momento così delicato per le scuole, che vede i dirigenti e tutta la comunità scolastica impegnati sul fronte dell’emergenza pandemica con un enorme carico di responsabilità e lavoro, si aggiunge una violenza così pesante e reiterata che desta certamente inquietudine e sconforto”.

“E’ la volta di fare sentire davvero il sostegno e la solidarietà alla dirigente, la professoressa Daniela Crimi – sottolinea Valentina Chinnici -; a tutta la comunità scolastica e alle famiglie del Liceo, provvedendo con urgenza, da parte della Città Metropolitana, all’installazione di telecamere, come anche a una maggiore cura e sorveglianza regolare della zona. Il Liceo Cassarà è infatti presidio di Cittadinanza che va tutelato e valorizzato da parte delle istituzioni. Quest’ultime devono far sentire concretamente la propria presenza anche nel territorio in cui insiste la scuola”.

La solidarietà della CGIL

Sulla nuova incursione notturna di ladri al liceo linguistico “Ninni Cassarà” di via Don Orione, interviene la Flc Cgil Palermo. “Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla preside Daniela Crimi e a tutta la comunità scolastica per l’ennesimo tentativo di furto perpetrato ai danni dell’istituzione scolastica – dichiara il segretario generale Fabio Cirino –. Non possiamo che provare sdegno e sconforto per questi attacchi vili. Atti che colpiscono gli studenti che si preparano per il loro futuro e la scuola tutta, come istituzione scolastica, gravata in questo periodo di pandemia già da tante difficoltà”.

“Non è la prima volta che questo liceo, punto di riferimento per il quartiere, è preso di mira da vandali – sottolinea Cirino -. Chiediamo alle istituzioni di tutelare e proteggere la scuola da questi ripetuti attacchi e di non abbassare la guardia. La scuola è di tutti e va difesa, potenziando la sorveglianza sul territorio e facendo sentire la vicinanza delle istituzioni. La Flc Cgil ribadisce la sua condanna per l’accaduto ed è pronta a sostenere ogni iniziativa in difesa del liceo”.