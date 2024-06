Indaga la polizia

Nuovo furto all’associazione Arci Porco Rosso a Ballarò in piazza Casa Professa. I ladri sono entrati per rubare. “Fortunatamente – si legge nella pagina social dell’associazione – c’era poco da prendere: solo un piccolo incasso della quotidiana attività”.

Sull’accaduto indaga la polizia che ha acquisito la denuncia e le immagini riprese da alcune telecamere della zona.

I soci, “Siamo molto turbati”

“Siamo molto turbati da questa situazione cittadina in cui – hanno scritto i soci dell’Arci Porco Rosso – purtroppo non siamo soli. Per recuperare energia, anima ed economie, continueremo a tenere aperta la nostra saracinesca. Invitiamo quindi tutti a unirsi a noi per stare ancora più vicini, rilanciando innanzitutto l’evento ‘C’è orgoglio nel quartiere!’ di giovedì 13 giugno”.

Raccolta fondi

Come fatto in occasione del furto della settimana scorsa, l’associazione rilancia dunque una raccolta fondi in occasione della festa di chiusura di stagione in programma per luglio. “L’incasso della serata – concludono – darà una grossa mano per riacquistare l’attrezzatura del Ballarò Buskers messa a disposizione per la nostra festa di sportello. Per dettagli seguiteci nei prossimi giorni! Cosa puoi fare nel frattempo? Se sei un artista o artigiano, puoi donare premi per la riffa”.

Nel post vengono inoltre forniti i riferimenti bancari per fare una donazione tramite bonifico (IBAN IT74J0501804600000012209235) e il link della campagna “Porco10!” lanciata sulla piattaforma Lunda.

Primo furto neanche una settimana fa

Appena 5 giorni fa l’associazione era stata vittima di un altro furto. Erano state portate casse amplificate, bottiglie di alcol e l’impianto acustico del Ballarò Buskers.

Auto contro la vetrina del negozio Giglio Piccolo, maxi furto e ingenti i danni

Furto nel negozio Giglio Piccolo in piazza Mordini ad angolo con via La Farina, a Palermo. I ladri hanno rubato una Fiat 500 e una Giulietta e hanno usato le auto come ariete.

Hanno sfondato la vetrina e hanno portato via abbigliamento e merce da quantificare. Ingenti i danni provocati dall’azione dei malviventi. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi e cercato tracce utili per risalire agli autori. Le due auto sono state ritrovate bruciate allo Zen in via Capparozzo.