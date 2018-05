Intervento dei vigili urbani

Nuovo incidente in via Crispi a Palermo. Nella corsia in direzione di piazza Giachery un’Audi è finita sotto un Tir. Per fortuna solo danni ai mezzi.

L’effetto dello scontro è sempre lo stesso. Traffico paralizzato nella zona. Lunghissime code si sono formate in queste ore di intenso traffico nella zona.

Stanno per intervenire i vigili urbani che avranno bisogno dell’ausilio dei vigili del fuoco per rimuovere i mezzi.

Appena qualche giorno fa un altro incidente aveva provocato fino a tardi lunghe code e rallentamenti nella zona.