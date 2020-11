I controlli del commissariato Oreto con Capitaneria e vigili urbani

Gli agenti della polizia di Stato insieme al personale della Capitaneria di Porto e della polizia municipale hanno sequestrato un’officina meccanica e un’autocarrozzeria in fondo Alfano a Palermo.

Gli agenti del commissariato Oreto hanno elevato sanzioni per 16 mila euro. Il titolare di dell’autofficina meccanica è risultato sprovvisto di Scia comunale e fonometria, nonché privo di iscrizione al registro delle imprese artigianali presso la Camera di Commercio. Sempre in Fondo Alfano un’autocarrozzeria è risultata essere sprovvista delle necessarie autorizzazioni.

All’interno, infatti, si trovava una “cabina forno” per la verniciatura che risultava priva dei sistemi di areazione e filtraggio, necessari per lo smaltimento delle vernici e stucchi utilizzati per le riparazioni. Inoltre, lo scarico delle acque reflue si sviluppava in forma non autorizzata.

Il titolare è stato denunciato. Infine in via Sebastiano La Franca è stato sottoposto a controllo un ambulante che vendeva pesce anche lui senza Scia. Sono stati sequestrati 210 chili di pesce. Una parte è stata data in beneficienza