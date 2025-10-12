I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura, nei confronti di Gaetano Maranzano di 28 anni accusato di omicidio.

L’interessato era stato accompagnato nella mattinata verso le ore 13 presso la caserma del Comando Provinciale di Palermo per essere interrogato dai pm.

La perquisizione domiciliare eseguita poco prima dai militari presso la propria abitazione aveva consentito di rinvenire una pistola semiautomatica calibro 9 illegalmente detenuta.

Il provvedimento di fermo odierno trae origine dalle immediate attività d’indagine – svolte dal nucleo operativo della compagnia di piazza Verdi con l’ausilio del nucleo investigativo di Palermo – che hanno consentito di identificare e rintracciare, nel quartier Zen, il presunto responsabile dell’omicidio di Paolo Taormina, colpito mortalmente alla testa, mentre, intorno alle ore tre di questa mattina, era intento a lavorare in un pub di famiglia del centro storico cittadino.

L’indagato sarà portato al “Pagliarelli” e, nelle prossime ore, sarà interrogato dal gip.