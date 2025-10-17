Caccia ai complici di Gaetano Maranzano

Proseguono le indagini per risalire chi ha aiutato a fuggire Gaetano Maranzano dopo avere sparato a Paolo Taormina in piazza Spinuzza. I carabinieri stanno sentendo diversi giovani del rione Zen.

Sono in corso anche delle perquisizioni. Come accertato dalle indagini Maranzano è arrivato dallo Zen fino in via Spinuzza in compagnia di altre persone. Alcune hanno partecipato alla rissa che ha preceduto l’omicidio.

Uno, in particolare, ha schiaffeggiato uno dei clienti che è scappato, nascondendosi dietro le macchine parcheggiate nella stradina di fronte al Teatro Massimo.

Poi Maranzano è fuggito insieme a tre amici. A casa di uno di loro i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Piazza Verdi hanno trovato le collane che l’assassino indossava al pub. Maranzano durante gli interrogatori ha confessato il delitto ma non ha mai detto chi era con lui quella sera.