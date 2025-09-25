Un operaio di Fincantieri è stato colto da malore mentre si trovava dentro i cantieri navali di Palermo. L’uomo di 51 anni si è sentito male ed è svenuto.

E’ stato soccorso dal medico e dell’infermiere che fanno servizio dentro l’impianto e salvato dal defibrillatore presente nell’infermeria. Pochi minuti dopo sono arrivati i sanitari del 118 e il medico rianimatore.

L’operaio è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale di Villa Sofia in emodinamica. La prognosi è riservata.