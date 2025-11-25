Un operaio di 60 anni di Belmonte Mezzagno è caduto da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere edile al Policlinico di Palermo. L’operaio ha sbattuto la testa. Nel impatto al suolo si è procurato un’emorragia cranica.

E’ stato trasportato al pronto soccorso e si trova ricoverato in terapia intensiva. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dell’Asp dello Spresal.

Da accertare se fossero rispettati tutti i presidi di sicurezza e se gli operai indossassero o meno i caschetti di protezione.