L'incidente in via Patti

Un operaio S.P. di 47 anni questa mattina è caduto da un’impalcatura, da un’altezza di 5 metri, provocandosi una frattura alla teca cranica e un’emorragia cerebrale e fratture alle costole. Il paziente è ricoverato in Neurorianimazione all’ospedale Villa Sofia.

La prognosi è riservata. L’incidente si è verificato in via Patti a Palermo. Sono intervenute le volanti di polizia e i sanitari del 118 che hanno portato il ferito al pronto soccorso di Villa Sofia. Secondo una prima ricostruzione l’operaio stava effettuando alcun lavori di ristrutturazioni sul tetto in un immobile a due piani. Per cause ancora da accertare avrebbe perso l’equilibrio, cadendo sull’asfalto.

Sono intervenuti anche i tecnici dell’Ispettorato del lavoro per chiarire alcuni dettagli sulla dinamica e l’eventuale utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza. In questo ore è stato sentito l’altro operaio che questa mattina si trovava con il collega sull’impalcatura.