Intervento dei carabinieri di Siracusa

I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne, siracusano operaio edile incensurato, per spaccio di droga.

I militari dell’Arma, notando un atteggiamento sospetto di un automobilista che attendeva da solo all’interno della propria autovettura nei pressi di una stazione di servizio, hanno deciso di procedere al controllo dell’autovettura: a bordo una confezione di cellophane con 4 involucri sigillati con all’interno 30 grammi ciascuno di cocaina ancora in pietra non divisa in dosi, per un peso complessivo di 120 grammi.

L’operaio G.A., siracusano operaio edile, incensurato. Il giovane pertanto, non potendo giustificare il possesso di un così ingente quantitativo di sostanza stupefacente, del valore stimabile superiore a circa 12.000 euro nella vendita al dettaglio, è stato dichiarato in arresto dai militari operanti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 28enne, accompagnato presso i locali della Compagnia Carabinieri id Siracusa per le formalità di rito, è stato infine sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio di convalida.

I servizi antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Siracusa continueranno con la stessa intensità anche nei prossimi giorni.