Un operaio mazarese di 55 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in una cantina vinicola, in via Paolo Borsellino a Mazara del Vallo. Il dipendente dello stabilimento stava eseguendo alcune operazioni su un’autocisterna quando è caduto da una scala. La macchina dei soccorsi si è attivata nel giro di pochi minuti.

Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo e gli ispettori dello Spresal dell’Asp di Trapani, incaricati di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Trasportato inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello”, è stato successivamente trasferito d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le condizioni sono critiche.

“Esprimiamo la nostra più profonda vicinanza all’operaio di 55 anni gravemente ferito a Mazara del Vallo e alla sua famiglia. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un drammatico incidente sul lavoro che dimostra come la piaga degli infortuni continui a colpire il nostro territorio. La sicurezza nei luoghi di lavoro non può restare uno slogan o un adempimento burocratico: occorrono prevenzione reale e un impegno straordinario di tutte le istituzioni e del sistema produttivo per fermare questa scia inaccettabile”, lo dicono i segretari generali di Flai, Fai e Uila Trapani, Giovanni Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco, intervengono a seguito del grave incidente sul lavoro avvenuto all’interno della cantina Vallovin di Mazara del Vallo, dove un operaio è precipitato dalla scaletta di un’autobotte ed è ora ricoverato in gravi condizioni.

“Restiamo in attesa che gli organi inquirenti e lo Spresal chiariscano l’esatta dinamica dei fatti – affermano -, ma la frequenza con cui continuano a verificarsi infortuni gravi, anche nel nostro comparto agroalimentare, impone una riflessione immediata e interventi concreti”.