Incidente bici pedone ai Quattro Canti, in ospedale il ciclista trasportato dal 118

Violenza negli ospedali, comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto (FOTO)

19:22

Multa per guida in stato di ebbrezza annullata dal giudice di Pace: "Non hanno garantito i diritti costituzionali"