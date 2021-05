Arresti nella notte

Ecco i nomi degli arrestati dell’operazione della polizia del commissariato di Partinico che ha sgominato una banda di spacciatori che riforniva le piazze di diversi comuni tra Palermo e Trapani. Il centro è Partinico.

Nel corso dell’operazione antidroga della polizia sono finiti in carcere, Nunzio Arculeo 33 anni, Michele Oliveri 56 anni, Giuseppe Lunetto 47 anni, Davide Belladonna, 33 anni, Salvatore Mattina, 31 anni, Salvatore Gugliotta, 48 anni, Antonina Vitale, 58 anni, Michele Casarrubia, 32 anni, Leonardo Casarrubia, 58 anni, per uno dei capi dell’organizzazione omettiamo il nome per tutelare la nipote.

Ai domiciliari sono finiti Giuseppe Militello, 27 anni, Angela Donatella Barretta, 50 anni, Rosa Serena Calandrino, 35 anni, Valentina Di Gesù, 35 anni, Gaspare Mulè. 46 anni, Francesco Nevoloso, 33 anni, Vittoria Cannizzo, 51 anni, Lucia Cusumano, 29 anni,Pietro Di Marco, 36 anni, Vincenzo Cannavò, 55 anni, Rosalia Aiello, 52 anni, Sebastiano Stassi, 32 anni, Mariella Piazza, 32 anni, Federica Scollo, 25 anni, Pietro Lo Bue, 43 anni.

Per altri quattro il giudice ha disposto la presentazione alla polizia giudiziaria.