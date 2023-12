Per loro udienza il 12 gennaio 2024

Nell’ambito dell’operazione antimafia denominata centro, 16 imputati hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, mentre solo due hanno optato per il giudizio ordinario. Il processo è in corso di svolgimento dinanzi al gup Rosario di Gioia.

I sedici che hanno chiesto il giudizio abbreviato

In particolare hanno scelto il rito abbreviato Gaetano Badalamenti, Alessandro Cutrona, Antonino Pisano, Francesco Mulè, Alessandro Adamo, Francesco Lo Nardo, Giuseppe Mangiaracina, Antonio Lo Coco, Calogero Leandro Naso, Salvatore Gioeli, Simone Abbate, Salvatore Maddalena, Giovanni Maddalena, Giuseppe Civiletti e Giuseppe Campisi (difesi fra gli altri dagli avvocati Debora Speciale, Antonio Turrisi, Filippo Gallina, Michele Giovinco, Miria Rizzo, Gianfranco Viola).

È stata accolta la richiesta di abbreviato condizionato avanzata dai legali di Massimo Mulè, difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Marco Clementi.

Il gup Rosario di Gioia, in accoglimento della richiesta difensiva, ha ritenuto indispensabile ai fini del decidere, sentire in aula il proprietario del pub Chaka e di Ristorante Le mura, in relazione ad un’ipotesi di estorsione, che vede dagli altri imputati Massimo Mulè, per comprendere meglio il ruolo svolto dall’imputato in questa vicenda, atteso che l’unico elemento indiziario sarebbe costituito da un intercettazione ambientale da lo stesso stesso proprietario ed il Mangiaracina, nel corso della quale si farebbe riferimento a tale “u nicu”, nomignolo che però non parrebbe riconducibile con assoluta certezza a Massimo Mulè.

Processo rinviato al 12 gennaio 2024

Il processo è stato rinviato al prossimo 12 gennaio 2024, proprio per l’assunzione del suddetto testimone.

Giudizio ordinario per Castelli e D’Atria, per loro udienza il 6 marzo 2024

Hanno optato invece per il giudizio ordinario gli imputati Giuseppe Castelli e Salvatore D’Atria, che sono stati rinviati a giudizio dinanzi la terza sezione collegiale del tribunale di Palermo per l’udienza del 6 marzo 2024. A margine dell’udienza si registrano le dichiarazioni spontanee di Alessandro Cutrona, il quale si è scusato con i pubblici ministeri e con tutte le persone che ha ingiustamente accusato, nel periodo in cui ebbe a simulare la volontà di collaborare dalla giustizia, scelta suo dettato unicamente dal desiderio di uscire dal carcere per ricongiungersi con i suoi familiari ha spiegato in buona sostanza che ha reso dichiarazioni palesemente false e non veritiere proprio per questo scopo.