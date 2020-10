In carcere Giuseppe Di Francesco

La sua latitanza è durata meno di 48 ore. Giuseppe Di Francesco, 31 anni, accusato di essere il capo di una banda che avrebbe smerciato droga tra la Spagna e Palermo sgominata martedì dalla guardia di finanza, ha deciso infatti di rientrare in Italia da Barcellona.

Si è costituito all’aeroporto Falcone e Borsellino per essere poi condotto in carcere. Secondo la ricostruzione del procuratore aggiunto Salvatore De Luca e del sostituto Bruno Brucoli, il gruppo avrebbe trafficato hashish nascondendolo in pacchi regali che venivano inviati dalla Spagna in città.

Con l’operazione “Chorus – Pacco regalo” del Gico di martedì è scattato l’arresto per Alessandro Girgenti, Gerardo Romano, Filippo Miranda e Giuseppe Lo Coco.

Un’ordinanza di custodia cautelare era stata emessa anche per Di Francesco, risultato però irreperibile al momento della notifica da parte degli investigatori. Quando l’indagato ha saputo di essere ricercato, ha però deciso di rientrare a Palermo.