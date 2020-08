E’ convocata per lunedì in prefettura a Palermo una riunione per stabilire come e quando si dovrà spostare e fare brillare l’ordigno della seconda guerra mondiale trovato durante gli scavi per i lavori al porto di Palermo al molo Piave.

Compito che spetterà ai militari del IV Reggimento Genio Guastatori di Palermo, alle dipendenze della Brigata Aosta, che avranno il compito di rimuovere l’ordigno e farlo brillare in un luogo sicuro.

Non è esclusa nelle fasi di spostamento l’evacuazione dei residenti attorno al porto come già successo qualche anno addietro quando un ordigno simile era stato trovato nei pressi del Castello a Mare.

La zona nel molo Piave è stata è stata transennata e controllata a distanza dalle forze dell’ordine.