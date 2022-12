L'oroscopo 2023 per i nati nel segno del'Ariete

A Talk Sicilia, Lucia Arena racconta segno per segno cosa si prevede per l’anno in arrivo. Cominciamo dal segno dell’Ariete. Per Lucia Arena, per i nati nel primo segno dello zodiaco, “il 2023 inizierà con questo fantastico Giove nel segno che dona energia, salute, forza fisica ma anche fortuna. Quindi se avete da dover mettere in pratica degli obiettivi importanti per il vostro 2023 oppure state portando dietro qualche proiezione di qualche attività o avete intenzione di costruire il vostro futuro con delle basi che avete già messo nel 2022, cercate di concentrarvi tutto sui primi mesi dell’anno fino ai primi di maggio, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio”.

Ariete, il 2023 l’anno giusto per risultati concreti

“Saranno mesi importanti per il lavoro, per i giovani del segno, ma anche mesi importanti per la vita del cuore. Per chi ha intenzione di andare a convivere o di sposarsi questo è il periodo migliore proprio quando questo Giove da questa grande carica. Fortuna ed energia. Considerate che dovete sfruttare al massimo il vostro fascino se avete delle attività creative o anche artistiche. Per chi ha il piglio dell’imprenditoria, questo è l’anno giusto per poter mettere in pratica determinati concetti, anche piuttosto pionieristici”.

Più in generale il 2023 sembra un anno segnato dalla posizione di Venere. “È un anno dove si tirerà una riga – spiega Lucia Arena – si tira una linea anche se non dico che si volta pagina. Il mood varia. Vorrei iniziare, a differenza dell’anno scorso, con un argomento piacevole. Ci sarà un pianeta di nome Venere, il pianetino dell’amore, della bellezza, della piccola fortuna che sosterà per un lungo periodo nel segno del Leone e sosterrà proprio l’estate, dal cinque di giugno al nove di ottobre, anche in autunno. Venere in Leone apre degli scenari particolari e diversi. E’ una tendenza che porta il cuore, l’essere umano, lo spirito in primo piano. E quindi per stare bene nel 2023 bisogna adeguarsi agli eventi e non cercare di mettere ostacoli. Ecco, facciamo questa premessa. Per l’Italia va posta particolare attenzione all’aspetto demografico: aumenteranno le nascite, in questo ne riparleremo.

