Trecento tamponi ai turisti all'aeroporto di Palermo, altri 100 esentati per certificazione medica

Ordigno bellico trovato al porto di Palermo, lunedì riunione in prefettura: possibile evacuazione dei residenti

Scomparsa da casa dopo una festa in spiaggia, Dora D'Asta è tornata a casa

12:38

Sospetto caso di Covid19, gelateria a Palermo in via Notarbartolo chiude per alcuni giorni