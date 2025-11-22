“Sono arrivati a bordo di una vettura nera hanno piazzato al centro del quadrivio un pacco di fuochi d’artificio e sono fuggiti”. E’ quanto raccontano i residenti a Palermo nei pressi dell’abitazione dell’assessore Fabrizio Ferrandelli in queste ultime settimane oggetto di intimidazioni dopo alcuni sgomberi di appartamenti occupati abusivamente.

Immediatamente sono arrivati gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire a chi di notte ha piazzato del pacco in centro tra le due strade. Il pacco è stato posizionato a pochi metri dall’abitazione dell’assessore comunale a cui è stata assegnata la scorta. L’assessore non vuole commentare quanto successo.