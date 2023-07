Al fine di migliorare le attività̀ di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo, relative alle azioni sociali del Comune di Palermo, l’amministrazione comunale mette a bando un servizio di assistenza tecnica per la costituzione di un Ufficio per il rafforzamento dell’azione amministrativa.

Le parole di Lagalla e Pennino

“Con questa iniziativa vogliamo rafforzare la capacità di espletamento dei servizi dell’amministrazione comunale, rendendo i processi più snelli ed efficaci, restituendo ai tanti servizi delicati che si rivolgono alle fasce sociali fragili, qualità nei pagamenti.

L’organizzazione dei servizi non può infatti prescindere dalla qualità e dalla regolarità dei pagamenti, rivolti a tutti quegli enti che svolgono un lavoro di delicata importanza umana, teso a dare risposte, soluzioni e presa in carico dei bisognosi. L’avvio di questo servizio metterà il personale, nella condizione di poter superare con successo e in tempi rapidi eventuali criticità dovute soprattutto al sovraccarico di lavoro, ed eviterà all’amministrazione il danno relativo ai ritardi dei pagamenti.

Una novità assoluta, nell’organizzazione strategica del settore, per la prima volta la programmazione va di pari passo con gli aspetti di potenziamento tecnico e di innovazione nelle relazioni con gli enti di servizio, inoltre riporterà il personale a dedicarsi alla funzione sociale nell’armonizzazione della spesa e dei diversi fondi extracomunali”, così spiegano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle politiche sociali Rosi Pennino.

Il servizio e i costi

Il servizio ha un costo complessivo di € 871.726,08 (qui il link e si riferisce ad un periodo di attività di tre anni destinato nello specifico al supporto all’ufficio, anche attraverso la predisposizione di documenti in occasione delle riunioni con le strutture dell’Amministrazione coinvolti nell’attuazione degli interventi dall’avvio alla chiusura degli stessi; supporto nel monitoraggio fisico e finanziario, per l’attuazione degli interventi, la definizione e l’implementazione di strumenti tecnici e informativi di monitoraggio fisico e finanziario; supporto nelle attività̀ di controllo e rendicontazione degli interventi, per garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità̀ della spesa, il corretto svolgimento delle attività̀ di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione; supporto alla risoluzione di problematiche tecniche, giuridiche e contabili, che possono emergere durante il ciclo di vita dell’intervento; supporto tecnico-specialistico nello svolgimento delle attività inerenti ai controlli di primo e secondo livello sui progetti finanziati dalla comunità̀ Europea e nella predisposizione degli atti per il riscontro alle eventuali osservazioni avanzate ad esito del controllo; affiancamento al personale del Comune nel caso di audit da parte dell’Autorità di Gestione. Il gruppo di lavoro, costituito da esperti con almeno 5 anni di anzianità, supporterà̀ gli uffici comunali grazie alle competenze acquisite, necessarie ad una corretta gestione amministrativa ed operativa delle azioni sociali.

