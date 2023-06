Pala meccanica si ribalta durante raccolta rifiuti, operaio Rap in ospedale

Ignazio Marchese di

12/06/2023

Un operaio della Rap è finito in ospedale durante gli interventi di bonifica e pulizia delle cataste di rifiuti accumulate per la mancata raccolta dei giorni scorsi a Palermo.

L’incidente durante la raccolta

La pala meccanica con la quale stava raccogliendo la spazzatura si è ribaltata. Il mezzo è finito contro un muretto e poi è caduto nel vuoto. L’operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno liberato da dentro la cabina e affidato alle cure dei sanitari del 118.

Operaio ricoverato al Policlinico

In via Colonna Rotta, all’altezza del civico 132, sono arrivati oltre ai vigili del fuoco e i sanitari del 118 anche gli agenti delle volanti della polizia. L’operaio della Rap, società addetta alla raccolta rifiuti del Comune di Palermo, ricoverato in ospedale al Policlinico. Un’auto parcheggiata nei pressi dell’intervento danneggiata dai mattoni di tufo che si sono staccati dal muro. Per tutta la notte la zona sorvegliata dai vigili del fuoco.

Incendi nella notte di rifiuti

Pompieri impegnati anche stanotte nello spegnimento di diversi roghi di spazzatura a Palermo. Le cataste dei rifiuti sono ancora presenti in diverse zone del capoluogo e si sono registrati per tutta la notte diversi incendi.

Operazioni di rimozione necessarie

Queste operazioni di rimozione dei rifiuti erano oltretutto urgenti. Infatti Già nello scorso fine settimana si sono verificati una serie di incendi appiccati alle cataste di spazzatura. Fumi e puzza hanno ancora una volta ammorbato l’aria di Palermo. I pompieri non hanno avuto pace per tutta la notte tra sabato e domenica. In realtà già nella prima serata di sabato avevano cominciato ad effettuare i primi interventi per segnalazione di incendi ai rifiuti. Poi è stata una lunghissima scia. Da nord a sud, nessun quartiere periferico è stato risparmiato dai piromani della spazzatura. I pompieri sono intervenuti in diverse strade dello Zen, Brancaccio, Borgo Nuovo e in zona cantieri navali. Ovunque la scena era identica: cumuli e cumuli di immondizia in fiamme.

Saltati turni di raccolta

L’emergenza rifiuti si è materializzata nelle scorse ore in alcuni quartieri in particolare. Sono saltati per alcuni giorni i turni di raccolta e gli effetti si vedono. Cumuli di spazzatura particolarmente consistenti nei pressi dei cassonetti nella zona di Brancaccio. La Rap spiega che ci sono stati dei problemi nei turni di raccolta, ma che nelle prossime ore la raccolta dovrebbe riprendere regolarmente.