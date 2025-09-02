I carabinieri della stazione di Borgo Nuovo hanno denunciato 5 palermitani tra cui 4 donne di età compresa tra i 27 ed i 54 anni, accusati di furto aggravalo di energia elettrica.

I militari con i tecnici dell’Enel, hanno eseguito un controllo in largo delle Petralie dove hanno accertato che gli occupanti di un’intera palazzina, si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica.

I militari hanno verificato che staccando il contatore l’erogazione della corrente elettrica non veniva disattivata e la casa era alimentata anche senza un regolare contratto, la fruizione di energia mediante un collegamento diretto alla rete di E-distribuzione.