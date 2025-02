Sono 48 i progetti PNRR del Comune di Palermo già realizzati, in corso d’opera e programmati nel breve futuro e finanziati con una somma di poco superiore ai 174 milioni e 200 mila euro. Ampio il ventaglio dei settori, contenuti in un report che interessano territorio e cittadinanza, ovvero verde urbano, strade e viabilità, tematiche sociali, sport e inclusione, mobilità, edilizia scolastica, innovazione digitale, piani urbani integrati, riqualificazione dei beni confiscati e rigenerazione urbana.

“Questo report – ha commentato il sindaco Roberto Lagalla – serve per informare la città sullo stato di avanzamento dei progetti che rappresentano una straordinaria opportunità di sviluppo e modernizzazione con investimenti strategici in infrastrutture, ambiente, digitalizzazione, salute e inclusione sociale. Pur con tutte le difficoltà che stanno riscontrando le amministrazioni locali, il Comune di Palermo, da oltre due anni, sta correndo per realizzare le 48 opere, di cui una trentina, circal’80% dei progetti, gode di buona salute, con l’obiettivo di rispettare i termini di consegna e di questo ringrazio la direzione generale e l’Area di Programmazione dei fondi extra-comunali che stanno anche lavorando per superare le criticità. Un lavoro che ha permesso, nei mesi scorsi, anche di riproteggere con altre fonti di finanziamento le opere che non sarebbero riuscite a rispettare i tempi di ultimazione previsti dal PNRR, perché l’obiettivo dell’amministrazione è quello di riuscire a realizzare tutti gli interventi”.

Analizziamo adesso i vari cluster:

VERDE URBANO. Qui i progetti sono due per un finanziamento complessivo di 2.894.487 ed interessano

la riqualificazione del Giardino “P. Mattarella” già Giardino Inglese (2.000.000) la realizzazione di aree verdi nella zona Oreto-Laudicina (894.487). Entrambi gli interventi sono in fase di conclusione, con largo anticipo rispetto ai termini di scadenza del Programma PNRR, e le aree saranno a breve a disposizione della collettività.

STRADE E VIABILITA’. Iniziato agli inizi del 2024, va regolarmente avanti il progetto di completamento dello svincolo sull’autostrada Palermo-Catania, per il lato Sud (lato monte), in corrispondenza della Zona Industriale di Brancaccio (porta sud della città). L’opera, che è strategica per il transito in ingresso in città, dovrebbe concludersi per la fine del 2025.

SOCIALE. Sono 9 i progetti destinati a questo settore per un finanziamento di 7.151.500. Lo scopo complessivo degli interventi è quello di modernizzare le infrastrutture sociali, di sostenere la cura delle persone fragili e di promuovere politiche di genere e di pari opportunità. Tra questi, si annoverano il “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” (211.500), rivolto a migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili, quali la famiglia e i bambini; “Housing temporaneo – Progetto MONREALE” (710.000); “Housing First – Progetto PALERMO” ( 710.000) e “Stazioni di posta” (1.090.000) rivolti ad affrontare il problema della povertà, fornendo degli alloggi temporanei e degli spazi per l’accoglienza diurna; “Progetto Autismo” (715.000) e “Progetto Disabili psichici” (715.000) rivolti a promuovere l’inclusione sociale, attraverso percorsi di autonomia rivolti a persone con disabilità; “Autonomia degli anziani non autosufficienti” (2.460.000) e “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione” (330.000) al rafforzamento dei servizi rivolti agli anziani non autosufficienti; “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali” (210.000,00). Gli interventi sono a carattere misto ed alcuni riguardano anche la riqualificazione di immobili da destinare all’espletamento del servizio. Alcuni di questi progetti di servizio sono già stati avviati, come ad esempio, quello a sostegno della capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini e quello di rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali.

SPORT E INCLUSIONE. Due i progetti presenti per un finanziamento complessivo di 11.500.000. Questa somma serve per la riqualificazione delle due piscine comunali, coperta e scoperta di via del Fante. Per quanto riguarda la prima (finanziamento 4.600.000) il progetto prevede il recupero della struttura, oltre all’efficientamento energetico, l’adeguamento degli impianti idrico, fognario, anti intrusione, videosorveglianza, elettrico e di condizionamento ed ancora tutti i lavori edili necessari per il superamento delle barriere architettoniche. Questi lavori permetteranno alla piscina di essere conforme alla normativa CONI vigente. Per quella scoperta (finanziamento 6.900.000) si prevede l’ampliamento della stessa oltre alla realizzazione di una tribuna scoperta e di servizi annessi, come la realizzazione degli spogliatoi e dei servizi ad uso esclusivo della vasca esterna della piscina comunale, la realizzazione di una tribuna della capienza di 385 posti e la realizzazione dell’area destinata a parcheggio, limitrofa alla piscina, con il rifacimento del manto stradale ed un nuovo impianto di illuminazione; le nuove dotazioni renderanno autonoma la vasca scoperta rispetto alla vasca al coperto e consentiranno l’omologazione della piscina scoperta per le gare nuoto, pallanuoto e salvamento. Per entrambi gli interventi, i lavori sono stati avviati durante l’estate del 2024; si prevede la conclusione dei progetti entro il 1° trimestre del 2026.

MOBILITA’. Tre i progetti che interessano questo settore (119.381.108) : realizzazione di Ciclovie urbane (finanziamento 7.439.945) per cui sono stati avviati i cantieri e realizzati più di 4 km di piste ciclabili; acquisto di 5 vetture Tram (finanziamento 23.141.795) già commissionati all’Operatore Economico; acquisto di 125 autobus elettrici (finanziamento 88.799.368) per cui sono stati già consegnati e immatricolati 35 autobus, mentre gli altri saranno consegnati nel corso del 2025. In corso anche i lavori per le infrastrutture di ricarica, alcuni dei quali già realizzati.

– EDILIZIA SCOLASTICA. E’ il settore con il maggior numero di progetti (15) per un totale complessivo finanziato di 12 milioni e 224 mila euro. Sono stati già avviati 7 cantieri relativi alla riqualificazione o alla realizzazione di nuovi asili nido: Asilo Principe Umberto (715.519), nuova costruzione in via S. Pertini (767.531), nuova costruzione in viale Michelangelo (762.603), costruzione in via XXVII Maggio (762.311), ricostruzione del padiglione B “Plesso Borsellino” (1.187.368), ricostruzione dell’edificio annesso all’ex Casena Rossi per realizzare uno spazio gioco (701.429) e riqualificazione asilo in via della Barca (570.930). A questi si aggiungono due cantieri già avviati per la riqualificazione di mense scolastiche, plesso “Marvuglia” (295.995) e plesso “Paulsen” (331.980) e quello per la realizzazione di un’area sportiva all’aperto nella scuola Madre Teresa di Calcutta (169.800). A breve, saranno avviati altri tre cantieri per nuove costruzioni in via F. Besta, (767.531), via Altofonte (957.705) e via Laudicina (762.604). Questi ultimi tre cantieri partono in ritardo rispetto al cronoprogramma originale perché sono state effettuate degli interventi di bonifica delle aree. Il Comune di Palermo, dopo aver partecipato agli Avvisi pubblicati nell’estate del 2024 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato ammesso al finanziamento altri 7 progetti, di cui n.6 inerenti la riqualificazione di asili nido (per un totale finanziamento di 5.560.000) e uno inerente alla riqualificazione di una mensa scolastica (per un finanziamento di 254.954)

Per i due progetti relativi agli asili “Biondo” (694.687) e “Principe di Palagonia” (2.775.992) “si sono manifestate difficoltà attuative in corso di progettazione a cui si sta cercando di dare soluzione, in extremis mediante la riprotezione degli interventi su altra fonte di finanziamento”.

INNOVAZIONE DIGITALE: Nove i progetti presenti che si concluderanno entro la fine del 2025 per un finanziamento complessivo di 10.245.137). Questi comprendono una serie di interventi strategici che mirano a rafforzare la digitalizzazione del settore pubblico contribuendo a creare un ecosistema più competitivo, sostenibile e resiliente. In particolare, il Comune di Palermo attua n.9 progetti rivolti a favorire la digitalizzazione nel settore pubblico, di cui n.2 progetti, il RECYPA (999.422) e COCY (992.104) incentrati sulla Cyber Sicurezza, sono in corso di conclusione. Gli altri progetti riguardano le “Piattaforme Notifiche Digitali” – Notifiche Violazioni al Codice della Strada Notifiche Riscossione Tributi con pagamento (97.247), “Integrazione delle “API” nel Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati” (474.775) “Adozione PagoPA” (207.142), Adozione App IO” ( 140.228), “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” (1.277.083), “Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali” (965.000) rivolti all’attivazione di servizi online rivolti a migliorare l’accessibilità da parte dei cittadini, e infine, il progetto “Abilitazione al cloud per le PA Locali” (5.092.136).

PIANI URBANI INTEGRATI: Il Decreto del 12 giugno 24 del Ministero dell’Interno ha previsto la fuoriuscita dal PNRR dei progetti di questo Cluster (composto da 3 progetti, per un totale finanziamento di 41.875.600) ed il loro finanziamento con fondi statali. In particolare rientrano: Riqualificazione del porto della Bandita ed aree portuali (13.730.531), “Parco a mare allo Sperone” (16.129.859) le cui gare per l’affidamento dell’appalto integrato sono state espletate da INVITALIA e per cui sono attualmente in corso le verifiche sugli Operatori Economici selezionati e “Riqualificazione ecosostenibile del lungomare della Bandita” ( 12.015.209) Si prevede di bandire la gara per l’appalto integrato tramite INVITALIA entro il prossimo mese di maggio. Per tutti i progetti del Cluster è prevista la conclusione dei lavori entro il 2027.

RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI. Il DL n.13 del 02 marzo 24 ha previsto la fuoriuscita dal PNRR dei 6 progetti di questo Cluster (10.027.698,00 €) ed il loro finanziamento con fondi nazionali. Per 4 progetti sono state completate le gare per l’affidamento dei lavori e a breve è previsto l’avvio dei cantieri: “ARTEMIDE” (2.273.434), “INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI” (1.257.012), “IN NATURA CIRCOLO SOCIALE” (619.747) i cui lavori sono stati già consegnati all’operatore economico, “DEMETRA” (884.022). Per gli altri 2 progetti del Cluster, “VESTA” (2.498.751) e TECH FOR GOOD-ASILO NEL BOSCO” (2.494.729) sono in corso le operazioni di verifica e di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed economica cui seguiranno le procedure di gara per l’affidamento dell’appalto integrato. Per tutti i progetti del Cluster è prevista la conclusione dei lavori entro il 2026.

RIGENERAZIONE URBANA. Dopo la legge 143 del 07 ottobre 24 di conversione del decreto legge del 9 agosto 2024, n. 113, c.d. “decreto Omnibus”, i progetti di questo Cluster (Tre per un totale finanziamento di 20.000.000) sono stati protetti con l’inserimento nel programma del PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027. I progetti sono: il “Giardino pubblico tra via Leonardo da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi (Villa Turrisi)” (5.200.000), il “Ripristino dell’approdo della Tonnara Bordonaro” (2.784.401) e il “Contratto di Fiume e di Costa Oreto” (12.015.598). Per questi sono state avviate le convenzioni con INVITALIA per la gestione delle gare di affidamento degli appalti integrati, le cui procedure partiranno nel corso del 2025. La conclusione dei progetti è prevista entro il 2027.

