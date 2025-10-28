Prima giornata del Railway Interior Innovation Summit Europe

Palermo entra nel circuito dell’innovazione ferroviaria internazionale. Fino al 30 ottobre, il capoluogo siciliano ospita per la prima volta in Italia il Railway Interior Innovation Summit Europe, evento targato RedCabin, punto di riferimento per chi progetta il futuro del trasporto su rotaia.

A fare da padrone di casa è la OMER S.p.A., azienda palermitana leader nella produzione di componenti e arredi per treni, con sede al Molo Trapezoidale trasformato per l’occasione in un hub d’idee, prototipi e confronti internazionali.

Fondata nel 1990 e guidata oggi da Giuseppe Russello, OMER è passata da officina specializzata in componentistica a protagonista globale del settore ferroviario. Un’evoluzione alimentata da investimenti in ricerca, materiali riciclabili e una visione ESG orientata alla sostenibilità. “Crediamo che la vera innovazione nasca dal confronto”, sottolinea Russello. “Ospitare RedCabin a Palermo è un privilegio, ma anche una responsabilità: mostrare come la collaborazione possa essere il motore del progresso e come la Sicilia possa giocare un ruolo centrale nella mobilità del domani”.

AI e sostenibilità: come cambia il design ferroviario

L’intelligenza artificiale è uno dei temi caldi del summit. “Il cui effetto, a mio parere, è ancora tutto da scrivere”, osserva Russello. L’IA sta già ridisegnando i processi di sviluppo, grazie a una gestione più efficace dei dati: “Riducendo i tempi di sviluppo di un progetto, assolutamente fondamentale nello sviluppo di un veicolo ferroviario”, spiega ancora il CEO di OMER.

Ma non si parla solo di algoritmi. Gli esperti si confrontano anche su materiali leggeri, design degli interni, emissioni ridotte e digitalizzazione. Obiettivo: rendere i treni del futuro più efficienti, comodi e sostenibili. Un confronto internazionale dove Palermo gioca un ruolo da protagonista.

RedCabin, fondata nel 2017, è oggi una rete globale che mette in connessione progettisti, ingegneri e costruttori dell’universo ferroviario, aereo e automobilistico. La sua missione: spingere l’innovazione con un approccio aperto e collaborativo. E oggi, quel motore di idee passa anche dalla Sicilia.