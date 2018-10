Il frate tifoso del Palermo

Palermo-Crotone 1-0

Contro il Crotone,

da vero leone

combatté il Palermo,

e or lo confermo

che più goal egli fa

più gioie ci dà.

Soddisfatti noi siamo

e incoraggiamo

la squadra a salire

nei punti che ardire

speranza più certa

ci danno in allerta

che quella bandiera

a primavera

sarà nostra

per far bella mostra.

L’attacco feroce

dei nostri che in croce

misero avversario

che con suo frasario

poté prendere atto

del loro misfatto

di sperare a paura

un pareggio in chiusura.

Ma Nestarosky,

con far tisky tosky,

trovò la bravata

e Palermo salvata

fu agli occhi di tutti

meritandone i frutti.

L’allenatore va fiero

e Zamparini sincero

or brindi alla squadra

che ha fatto la quadra

con i suoi eroi

furiosi qual buoi

e tengono alta

la loro ribalta

mentre noi fervorosi

sarem generosi