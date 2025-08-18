La partenza da Mondello con 45 equipaggi iscritti

Al via la ventesima edizione della Palermo-Montecarlo, fra le più rinomate regate d’oltremare del mar Mediterraneo, che fa parte di numerosi circuiti internazionali, tra cui il Mediterranean Maxi Offshore Challenge (Ima) Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela, il Trofeo d’Altura del Mediterraneo, il Trofeo Armatore dell’Anno Uvai, il Championnat et Trophees Inshore et Offshore Mediterranee en Equipages-IRC ed il T il Trofeo Mediterraneo Class 40. La regata è organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e in partnership con lo Yacht Club Costa Smeralda sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (Fiv), dell’Unione Vela Altura Italiana (Uvai) e con la collaborazione dell’International Maxi Association (Ima).

La ventesima Palermo-Montecarlo è supportata dal Comune di Palermo, 400°+1 Festino di Santa Rosalia, con la compartecipazione della Città Metropolitana di Palermo e il supporto della Fondazione Sicilia, UniCredit, Tasca Conti d’Almerita, Centro Porsche Palermo e premiati oleifici Barbera.

La presentazione ufficiale al Circolo della Vela a Mondello

La Palermo – Montecarlo è stata presentata ufficialmente nel corso di una Conferenza stampa al Circolo della Vela di Palermo che ha visto la presenza di autorità e di un folto numero di partecipanti. “Siamo vicini da sempre a questa manifestazione che è diventata importante come la Targa Florio ed è una efficace sintesi della collaborazione tra pubblico e privato”, ha dichiarato Nicola Vernuccio direttore generale della città metropolitana di Palermo. Ha espresso soddisfazione per la manifestazione e fatto i complimenti agli organizzatori l’assessore al Turismo Alessandro Anello: “la Regata è nata nel 2005 ed è una avventura che ho seguito dal 2007 – ha affermato. È una manifestazione turistico sportiva che ormai è diventata un punto di riferimento. Grazie al Circolo della Vela e agli altri circoli che hanno creduto in questa manifestazione e grazie agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Presente anche Fabrizio Escheri, Console Onorario del Principato di Monaco: “sono stato nominato a fine maggio e sono felice di essere qui in qualità di console onorario. Palermo e il Principato di Monaco sono legati da tempo da questa manifestazione. Il Mediterraneo è un mare spesso alla ribalta della cronaca per circostanze non piacevoli e quindi ben vengano eventi positivi ed importanti come questo”.

Itinerario

Il Golfo di Mondello si prepara a ospitare uno degli eventi velici più attesi del Mediterraneo. La regata si snoda lungo un percorso di oltre 500 miglia nautiche, collegando la costa siciliana al Principato di Monaco. Un itinerario affascinante che attraversa scenari mozzafiato e mette alla prova le abilità tattiche e tecniche degli equipaggi.

Le imbarcazioni

Sono 45 le imbarcazioni iscritte, con equipaggi provenienti da tutta Europa. Tra le barche annunciate, spiccano alcuni maxi-yacht e nomi noti della vela internazionale, pronti a sfidarsi “mura a mura” in una competizione che unisce sport, tradizione e spettacolo. Tra le imbarcazioni troviamo una protagonista, il Black Jack 100, armatore Remon Vos e skipper Tristan Le Brun, dello Yacht Club de Monaco, che detiene il nuovo record ufficiale fatto segnare nel 2024 con 44 ore, 34 minuti e 14 secondi. Da segnalare anche il Mini-Maxi 69 francese Intuition dell’armatore francese Vincent Beuvry, skipper Yann Delplace, entrambi di Nizza con un equipaggio di 16 velisti. Inoltre VO65 (ex Volvo Ocean Race) austriaco Sisi, skipper Oliver Kobale, il TP52 Blue Moon Arkas dell’armatore turco Bernard Arkase lo Swan 56 Azahar dell’armatore francese Hervé Grunig.

Tra le barche italiane troviamo il catamarano foiling Falcon di Matteo Uliassi, skipper Francesco Cerina, il Grand Soleil 52 Race Black Pekoe III di Ernesto Folli, lo Swan 45 Tengher di Alberto Magnani dello Yacht Club Italiano, il Mylius 60 Manticore di Franz Baruffaldi Preis. Il Circolo della Vela Sicilia parteciperà con l’ICE 52 No Regret, affidato allo lo skipper Edoardo Bonanno. Presente anche il Farr 45 Sagola Lauria di Peppe Fornich, e Angelica II, lo Sciarrelli dell’armatore Antonio Centrone. Sarà in gara anche la Lega Navale Italiana di Palermo con Starfly, Rimar 44.3 di Andrea Alaimo, la Società Canottieri Palermo con Felix III, Oceanis 46.1 di Cristiano Lombardo, e il Palermo Sport insieme al Velaclub Palermo con I am Bad, Bad 37 di Luciano Speciale.

Un evento da vivere

La regata è stata preceduta da una serie di eventi celebrativi, tra cui la presenza della Nave Palinuro della Marina Militare Italiana, ormeggiata a Palermo e aperta al pubblico nei giorni precedenti alla partenza. Il brigantino prenderà parte alla cerimonia ufficiale e accompagnerà la fase iniziale della regata, aggiungendo un tocco di solennità e fascino marinaro all’evento. La Palinuro è il brigantino che si affianca all’Amerigo Vespucci nelle attività addestrative e formative e rappresenta uno dei simboli della nostra marineria. La Marina Militare ha accolto l’invito degli organizzatori confermando la presenza della nave scuola che è stata costruita nel 1931, acquistata dall’Italia 20 anni dopo e ribattezzata Palinuro in omaggio alla figura mitica del nocchiero che nell’Eneide di Virgilio accompagna Enea.

Un palcoscenico per la grande Vela

La Palermo-Montecarlo fa parte di circuiti prestigiosi come il Mediterranean Maxi Offshore Challenge (IMA) e il Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela, confermando il suo ruolo centrale nel calendario velico internazionale. La Palermo-Montecarlo 2025 non sarà solo una sfida tra barche, ma un tributo alla passione per il mare, alla storia della vela e alla bellezza del Mediterraneo. Un appuntamento imperdibile per sportivi, appassionati e turisti.