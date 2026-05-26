La giunta regionale, guidata dal presidente Renato Schifani, ha dato oggi il via libera ufficiale a uno stanziamento di 60 milioni di euro destinato al rifacimento totale dello stadio “Renzo Barbera”. L’obiettivo è quello di permettere al capoluogo siciliano di candidarsi ufficialmente a ospitare partite dei Campionati Europei di calcio del 2032.

La decisione è arrivata attraverso una riprogrammazione delle risorse dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC), che prevede un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, mirato non solo a rivoluzionare l’impianto sportivo ma anche a riqualificare l’intera area circostante.

Di questi 300 milioni di euro necessari per completare l’opera, oltre la metà del budget verrà investita direttamente dal Palermo Calcio. La parte restante dei costi sarà spartita tra la Regione, con il finanziamento approvato, il Comune o lo Stato, all’interno di una solida partnership pubblico-privata.

“Manteniamo l’impegno preso con la città – ha dichiarato con soddisfazione il presidente Renato Schifani – Palermo ha diritto a uno stadio moderno, funzionale e che si annuncia altrettanto iconico dell’attuale impianto, uno dei più belli d’Italia grazie allo sfondo di Monte Pellegrino e del castello Utveggio. Il mio governo sta facendo la propria parte per raggiungere il traguardo europeo e per assecondare le ambizioni internazionali del club rosanero”.

All’interno della stessa manovra finanziaria di riprogrammazione del fondi FSC, la giunta regionale ha inserito un investimento da 40 milioni di euro. Questa somma servirà a finanziare un avviso pubblico interamente dedicato all’impiantistica sportiva siciliana, offrendo contributi per ristrutturare e modernizzare i campi e le strutture sportive di tutto il territorio isolano.

“Con la riprogrammazione delle risorse Fsc, inoltre, prevediamo consistenti risorse per intervenire sugli impianti sportivi in tutta la Sicilia” ha aggiunto sui social il governatore.