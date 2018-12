Indaga la polizia

Ha bloccato una donna con un grosso coltello in via Mulini alla Zisa e poi ha iniziato una lunga fuga distruggendo alcune auto parcheggiate.

E’ successo questa mattina a Palermo, dove un giovane ha bloccato una donna e si è fatto consegnare la vettura una Ford Focus. Gli agenti delle volanti lo hanno inseguito per diverse strade del centro.

Il giovane ha imboccato anche alcune arterie contromano . In via Settembrini la folle fuga è finita contro due auto una Dacia Sandero e una Citroen C3. Il ladro è riuscito a scendere dalla vettura e fare perdere le sue tracce in viale Regione Siciliana.

Gli agenti lo stanno cercando. E’ intervenuta la scientifica che ha eseguito i rilievi sulla Ford Focus e sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza.